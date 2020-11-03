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    Kruse attı, Union Berlin kazandı

    Max Kruse'nin 1 gol 1 asistle iyi bir performans gösterdiği maçta Union Berlin, Hoffenheim'ı 3-1 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 11:30
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    Kruse attı, Union Berlin kazandı

    Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse'nin formasını giydiği Union Berlin, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

    Max Kruse, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

    "GECE YAŞAMI İÇİN BERLİN'DE DEĞİLİM"

    Alman ekibine yeni transfer olduğunda açıklamalarda bulunan Max Kruse, “Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin’de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım.” şeklindeki ifadeleri Alman medyasında yer aldı. Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, “Gece yaşamı için Berlin’de değilim, futbol oynamaya geldim.” ifadelerini kullanmıştı.

    Kruse attı, Union Berlin kazandı #1

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