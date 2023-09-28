Krzysztof Piatek'ten Çağdaş Atan'a tepki Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşen Başakşehir'de Krzysztof Piatek oyundan çıktı. Polonyalı yıldız, kenara gelmesinin ardından teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

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Süper Lig'de 3. haftanın erteleme mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Başakşehir'de Alman ekibi Hertha Berlin'den kadroya katılan Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

Kenara gelince sinirlendi

Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından Çağdaş Atan, 31. dakikada iki değişiklik yaptı. Krzysztof Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı kenara alan Çağdaş Atan, Paulin Keny ve Joao Figueiredo'yu oyuna sürdü.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki Polonyalı yıldız Krzysztof Piatek, oyundan alınmasına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)