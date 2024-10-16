Küllerinden doğdu! Leganes'te ayın futbolcusu: Valentin Rosier

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Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedildikten sonra La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer olan Valentin Rosier ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız futbolcu, takımında ayın futbolcusu seçildi.

LEGANES PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, Leganes formasıyla 9 maça çıktı ve 1 asist katkısı verdi.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2022 yılında Sporting'den 4.8 milyon €'ya transfer edilen Rosier, siyah-beyazlı forma altında 126 maçta 6 gol ve 18 asist yapmıştı.

Savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanma sevincini yaşamıştı. Oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.