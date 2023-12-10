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Bölgesel Amatör Lig'in 10. haftasında Alibeyköyspor ile Bayrampaşa karşı karşıya geldi.

Alibeyköy Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayrampaşa oldu.

Kırmızı-yeşilli ekibe üç puanı getiren golleri ise 25 ile 35. dakikalarda Burhan Demir ve 44. dakikada Recep Yılmaz kaydetti.

Karşılaşma öncesinde ise Alibeyköyspor Başkanı Mehmet Duman'ın oyunculara ve teknik heyete yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Duman, oyuncularına karşı dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Duman'ın konuşma sırasında eline aldığı cam şişeyi yere fırlatması çok konuşuldu.

"Bundan sonraki galibiyetleri de alırız, biz şampiyon olacağız"

Alibeyköyspor Başkanı motivasyon konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Bu saatten sonra bizim, Allah göstermesin ne bir beraberlik ne de bir mağlubiyet almak gibi bir şansımız yok. Bayrampaşa maçını alacağız, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şile Yıldız, Vefa, Kartal hepsini alacağız. Toplayacağımız puan 18 olacak. Sadece savaşacağız aslanlar gibi. Biz bundan sonra şampiyon olacağız, ben buna çok inanıyorum. Benim yaradılışımda, karakterimde savaş var. Hayatım boyunca her şeyi savaşla kazandım. Savaşan insanlar kazanır. Eğer bir insan savaşırsa, ruhunu ortaya koyarsa, 'ben bunu yapacağım' derse bakın, kırıldı. Bunu kim kırdı, biz kırdık! Biz o sahaya çıkıp, galibiyeti de alırız. Bundan sonraki galibiyetleri de alırız, biz şampiyon olacağız. Çünkü biz Alibeyköy'üz. Herkes buna inanacak, herkes inanacak.