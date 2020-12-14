MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni spor yasası hakkında bilgi verdi. Sancaklı kulüp başkanları ve yöneticilerinin fazla borçlanmalardan sorumlu olacaklarını duyurdu.

Türk sporuna devrim niteliğinde bir yasa geliyor...

Yıllardır kulüpleri borca sokan ancak bundan hiçbir şekilde sorumlu olmayan yöneticilere kötü haber.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni spor yasası geldiğinde kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin fazla borçlanmalardan sorumlu olacağını duyurdu.

"4 BÜYÜKLERİN BORCU 13.1 MİLYAR LİRA"

Sancaklı, "Spor federasyonları yasası.Bu nedir? Birçok şey var bunun içinde ama ben içinden birkaç şey aldım, sizinde paylaşmak istiyorum. Futbol üzerinden örnek verirsem daha iyi anlaşılır. Şöyle not aldım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarını söyleyeyim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2015 yılındaki borcu, 4.7 milyar lira. 2020'de bu 4 büyük takımın borcu 13.1 milyar lira." dedi.

"FAZLA BORÇLARDAN KİŞİSEL SORUMLU OLACAKLAR"

Saffet Sancaklı, "Yani 5 senede yüzde 178 artmış. Bu paralar nasıl harcanmış, bunların çoğu iş adamı parayı yönetmeyi biliyorlar. Holdingleri de almış başını gidiyor, Allah daha çok versin. Aynı adamlar kulüp yönetiyor, kulüp batıyor neden? Holdingde kişisel sorumluluğu var, kendi cebinden harcıyor. Kulüplerde bu sorumluluk yok. Şimdi bu yasada en önemlisi bana göre spor federasyonları başkanları veya yönetim kurulu üyeleri bulundukları dönemdeki fazla borçlardan kişisel sorumlu olacaklar. Şimdi bu yasa çıktıktan sonra verin bakalım 10 milyon euro, 20 milyon euro verebiliyorsanız." ifadelerini kullandı.

Saffet Sancaklı: Kulüp yöneticileri artık borçlanmalardan sorumlu olacak ViDEO

MİLLİ SPORCULAR DA YÖNETİMDE OLACAK

Sancaklı ayrıca o branşta milli olmuş en az 2 kişinin yönetim kurulunda yer alacağını da söyledi.

"PEYGAMBERİMİZ 'İŞİ EHLİNE VERİN' DİYOR"

MHP Kocaeli Milletvekili, "Yönetimlerde 1 tane bile milli futbolcu yok. Peygamber Efendimiz, 'işi ehline verin' diyor. Biz işi tamamen bilmeyenlere vermişiz. Sonra da ağlıyoruz. Yöneticilerin kulüplerde sorumlulukları yok, istedikleri gibi para harcıyorlar." şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı HABERİ



