Nihat Özdemir: Kulüpler 2. yarıda 16 yabancı kaydedebilecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin 16 yabancı talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Süper Lig Kulüpleri, TFF'den yabancı oyuncu sayısının sezonun 2. yarısı için 14'ten 16'ya çıkmasını talep etti.

Kulüplerin isteğine olumlu yaklaşan TFF, yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı.





İşte Nihat Özdemir'in açıklaması:

"Kulüpler Birliği ile toplantı gerçekleştirdik, toplantının ana amacı sayın Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesiydi. Kulüpler Birliği'nin tüm üyelerinin karşısında teşekkür ettik. Önümüzdeki günlerde yeni başkanla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ettik.

"16'YA ÇIKARMA KARARI ALDIK"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bizden çok istediği konuların başında, kulüplerimizin elinde bulunan, 14 yabancının üstündeki yabancıları satamadıkları, önemli para ödemelerinden dolayı ettikleri zararları anlattılar. Bu oyuncuların FIFA'ya gitmesi durumunda kulüplerimizin önemli derecede tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık.

Gerçekten çok sıkıştırılmış bir lig takvimi yaşıyoruz. Pazar, Çarşamba, Pazar yaşanan maçlar, Türkiye Kupası, bazı takımların Avrupa'da oynadığı maçlar, 16 Mayıs'ta tüm liglerin bitecek olmasından dolayı sıkı bir maç trafiği olduğu herkesin bilgisi dahilindedir. Bu yüzden takım listelerinin 30'dan 35'e çıkması, 2000'den bu yana doğan futbolcularımızı oynatarak tamamlamak futbol federasyonunun birinci görevidir."