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    Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi

    Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi

    Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı'nın da katıldığı toplantıda, 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 11:09
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    Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan haftalarda hakemler yine en tartışılan konulardan biri oldu.

    Geçtiğimiz haftalarda Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF'ye bildireceklerini açıklamıştı.

    LİSTEDE 4 HAKEM VAR

    Kulüpler Birliği, TFF'ye hakemlerle ilgili kara listeyi iletti. 4 hakemin adı öne çıkarken söz konusu isimlerin lisanslarının iptal edilmesi istendi.

    Sunulan listede; Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu öğrenildi.

    Federasyonun bu hakemlerle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.

    ALİ PALABIYIK

    Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi #1

    HALİS ÖZKAHYA

    Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi #2

    HÜSEYİN GÖÇEK

    Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi #3

    ÖZGÜR YANKAYA

    Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi #4

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