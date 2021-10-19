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- Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi
Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi
Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı'nın da katıldığı toplantıda, 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 10:50
- Güncelleme : 19.10.2021 - 11:09
Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan haftalarda hakemler yine en tartışılan konulardan biri oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF'ye bildireceklerini açıklamıştı.
LİSTEDE 4 HAKEM VAR
Kulüpler Birliği, TFF'ye hakemlerle ilgili kara listeyi iletti. 4 hakemin adı öne çıkarken söz konusu isimlerin lisanslarının iptal edilmesi istendi.
Sunulan listede; Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu öğrenildi.
Federasyonun bu hakemlerle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.
ALİ PALABIYIK