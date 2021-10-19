Kulüpler Birliği 4 hakemin lisansının iptalini istedi

Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı'nın da katıldığı toplantıda, 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptalini istedi.

Süper Lig'de 9 hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan haftalarda hakemler yine en tartışılan konulardan biri oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF'ye bildireceklerini açıklamıştı.

LİSTEDE 4 HAKEM VAR

Kulüpler Birliği, TFF'ye hakemlerle ilgili kara listeyi iletti. 4 hakemin adı öne çıkarken söz konusu isimlerin lisanslarının iptal edilmesi istendi.

Sunulan listede; Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın olduğu öğrenildi.

Federasyonun bu hakemlerle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak ediliyor.

ALİ PALABIYIK

HALİS ÖZKAHYA

HÜSEYİN GÖÇEK

ÖZGÜR YANKAYA