Kulüpler Birliği Ali Koç'un istifasını reddetti 17 Süper Lig kulübü, Ali Koç’un Kulüpler Birliği Başkanı olarak devam etmesini oy birliğiyle kabul etti.

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Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'un istifasının ardından ilk kez toplandı.

Toplantıda Koç'un istifası değerlendirildi.

Toplantıya, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gittikleri için sarı-kırmızılı kulüpten toplantıya katılım olmadı.

Ali Koç göreve devam edecek

Toplantı sonrasında Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği başkanlık görevi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Saraç ve Yüksel Yıldırım, yaptıkları açıklamada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini söyledi.

"Başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz"

Fatih Saraç, sözlerine şöyle başladı:

Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz.

"17 kulübümüz kendisine destek verdi"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi.

"Tek tek Ali Başkanımız konusunda söz aldık"

Sözlerine devam eden Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Ali Koç başkanımızın önderliğinde beklenen toplantımızı yaptık. Tek tek Ali başkanımız konusunda söz aldık. Katılan 16 kulüp ve Pendikspor'un yazılı onayı ile 17 kulüp, oy birliği ile göreve devam etmesini istedik. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi.

"Bizi dinleyen bir TFF istiyoruz"

TFF'nin görevini yapamadığını söyleyen Yıldırım, şunları dedi:

Birçok konu var ama en çok konuşulan konu; TFF'nin artık görevini yapamadığı yönünde. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu? O konuşulur... Bizi dinleyen bir TFF istiyoruz.

"Yabancı hakem konuşuldu"

Yüksel Yıldırım, toplantıda yabancı hakem konusunda konuşulduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Yabancı hakem konuşuldu. Hazır değiliz ama bayağı bir kulüp istiyor yabancı hakemi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor ama ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir buna biz karar veremiyoruz. Ancak biz istiyoruz, evet. VAR konuşmalarını da görünce...

"Bir çözüm üretilmek zorunda"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sözlerine devam ederek şöyle konuştu:

Bir çözüm üretilmek zorunda. Bu çözümün yeri de burası. TFF de değil, MHK de değil. Bizim emeğimiz, bizim paramız, bizim zamanımız, bizim gücümüz... Biz bu kadar şey veriyorsak TFF'nin de 'bu işi nasıl çözeriz' diye düşünmesi lazım. Aksi takdirde değişim kaçınılmaz.

"Para elimize geçmeden erimeye başladı"

Yüksel Yıldırım, yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşmaya değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Yeni sezon başlamadan, yayıncı ile yaptığımız sözleşmedeki para elimize geçmeden erimeye başladı. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Çünkü yarısı dolar, yarısı TL. Bunlar masaya yatırılacak.

"Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı"

Ali Koç'un görevinin devamı için bazı kulüplere ulaşılamadığını dile getiren Yıldırım, şunları dedi:

Ali Bey'in devamı için Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı.

"Bu kulüplerin 'hayır' dediği anlamına gelmiyor"

Fatih Saraç da bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ulaşılamamaları, bu kulüplerin 'hayır' dediği anlamına gelmiyor.

Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz günlerde FB TV'ye konuşan Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini duyurmuştu.

Ali Koç, şunları demişti: