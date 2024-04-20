Kulüpler Birliği, Mehmet Büyükekşi ile görüşecek Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ve Dursun Özbek'in başkanlığını yapacağı heyet, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tek gündemi seçim olan bir toplantı yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki seçim çekişmesi son hızıyla devam ediyor.

Kulüpler Birliği, TFF ile görüşmek üzere bir diyalog heyeti kurdu. Heyetin başkanlığını ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kimsenin bulunmadığı heyette, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte Kasımpaşa'dan Fatih Saraç yer aldı.

Heyete seçilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Fenerbahçe ile pazartesi günü oynanacak maç nedeniyle affını istedi.

Pazartesi görüşme yapılacak

Sports Digitale'nin haberine göre; Kulüpler Birliği'nin TFF ile görüşmek üzere kurduğu diyalog heyeti, 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek ve istifasını isteyecek.

Seçim tarihinin öne çekilmesi isteniyor

Birlik heyeti, seçim tarihinin 18 Temmuz'dan haziran başına çekilmesini bir kez daha talep edecek.

Aksi halde imzalar yürürlüğe konulacak.