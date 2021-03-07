Kulüpler Birliği: TFF hakemleri Avrupa standartlarına çekmeli

Kulüpler Birliği Vakfı,Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesini istedi.

Türk futbolunda özellikle son yıllarda yoğun eleştirilere maruz kalan hakemler, VAR sistemiyle alınan kararlara rağmen tartışmaların odağı olmaya devam ediyor.

Kulüpler Birliği de bu sıkıntıyı üst perdeden dile getirmek adında yazılı bir açıklama yaptı.

"AVRUPA STANDARTLARINI İSTİYORUZ"

Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklentilerinin, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönünde olduğu belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAKEMLER LİYAKATA GÖRE YÜKSELTİLSİN"

"Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı, gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir."

"MHK'NIN YAPISI, MODERN FUTBOL SEVİYESİNE GETİRİLMELİ"

"Dolayısıyla çoğunluğunun Süper Lig kulüp üyelerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu’nun, tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz."

"TÜM GİDERLERİNİ ÖDEDİĞİMİZ VAR'DA ŞÜPHELİ YANLIŞ UYGULAMALAR"

"Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR’ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir."

"ÇÖZÜM OLMAZSA ALTERNATİFLERE BAKACAĞIZ"

"Bu doğrultuda federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır."