Kulüpler Birliği toplantısında kriz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, pazartesi günü yapılan Kulüpler Birliği toplantısında sert sözler sarf etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Elmas'a destek oldu.

Kulüpler Birliği’nde pazartesi günü önemli bir toplantı gerçekleşti. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu ele alınırken toplantıya Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın çıkışı damga vurdu.

Daha önce "Hakem operasyonu bize sorulmadan yapıldı. Görevine son verilen 13 hakemle en ufak bir ilgimiz yok." sözleri ile yankı yaratan Elmas, pazartesi günü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla gerçekleşen zirvede sert eleştirilerde bulundu.

"LİSTEYİ HANGİ KULÜPLER HAZIRLADI?"

Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Elmas, "Biz Galatasaray olarak kulübümüzün ağırlığına uygun bir birlik göremiyoruz. Biz ve Fenerbahçe camia olarak bu birliğin ağır toplarıyız. Kendi prestijimizi, ağırlığımızı bu birliğe emanet ediyoruz ama Kulüpler Birliği bizim adımızı kullanarak yaptığı işlerde bize haber bile verme zahmetinde bulunmuyor. Hakem operasyonu yapılıyor, bize soran yok? Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in haberi olmadan hazırlanan liste hangi kulüpler tarafından hazırlandı, bize söyleyin biz de bilelim." diye çıkıştı.

Elmas’ın bu sorusuna Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Nur Çebi’den hiçbir yanıt gelmezken Galatasaray Başkanı, yayın ihalesiyle ilgili de “Kulüpler Birliği olarak bizim gücümüzü kimsenin böyle kullanmasına izin vermeyeceğim." dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARIZ"

Burak Elmas, "Hakemlerde olduğu gibi yayın ihalesinde de bizim ağırlığımız gerektiği gibi kullanılamıyor. İhale de bu gidişle istediğimiz sonuca ulaşmayacak. Biz bütün kulüpler adına kendimizi ortaya atıyoruz ama işini götüren götürüyor, kulüpler adına federasyonun üstünde baskı bile oluşturamıyorsunuz. Bu zihniyet devam ederse bizim Kulüpler Birliği’nde yer almamızın manası kalmayacak.” yorumunu yaptı.

ALİ KOÇ DESTEK OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Burak başkan haklı, biz de Kulüpler Birliği’nden çıkmayı ciddi ciddi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU: TAVRIMIZ BELLİ, PARA

Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bütün kulüplerin tek ortak noktası, ihaleden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek. 28 Mart’ta takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek. TFF kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek" dedi.

Tavırlarının net olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Anadolu kulüplerinin gelir kalemlerinin yüzde 80’i yayın. İhaleden en fazla geliri elde etmek istiyoruz. Tavrımız belli; fazla para" diye konuştu.