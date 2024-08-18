Kulüpler Birliği Vakfı: Ali Koç'a yapılan saldırıyı kınıyoruz Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında uğradığı saldırı için açıklama yaptı.

Haber Merkezi

2-2 beraberlikle sona eren Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başladıktan sonra oyun durdu.

Stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarlar için başkan Ali Koç deplasman tribününe desteğe gitti.

Göztepe taraftarı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Saha kenarından Koç ve ekibi polisler eşliğinde soyunma odasına doğru ilerlediği sırada kargaşa çıktı.

Sorun kısa sürede çözüldü ve maç kaldığı yerden devam etti.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Yaşanan bu olaylar sonrasında ise Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve bir açıklama metni yayınladı.