Kulüpler Birliği Vakfı: Ali Koç'a yapılan saldırıyı kınıyoruz

2-2 beraberlikle sona eren Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başladıktan sonra oyun durdu.
Stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarlar için başkan Ali Koç deplasman tribününe desteğe gitti.
Göztepe taraftarı Ali Koç'a tepki gösterdi.
Saha kenarından Koç ve ekibi polisler eşliğinde soyunma odasına doğru ilerlediği sırada kargaşa çıktı.
Sorun kısa sürede çözüldü ve maç kaldığı yerden devam etti.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
Yaşanan bu olaylar sonrasında ise Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve bir açıklama metni yayınladı.
Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. maçında, Sayın Başkan Ali Y. Koç'a yönelik gerçekleştirilen ve Göztepe taraftarlarına ve camiasına isnat edilemeyecek üzücü saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce adalet önüne çıkmasını bekliyor ve futbolun birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz.
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