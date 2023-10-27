Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi Riva’da toplandı Kulüpler Birliği, TFF'nin Riva'daki tesisinde e-bilet problemiyle ilgili bir araya geldi.

AA

Kulüpler Birliği Vakfı Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki tesislerinde toplantı yaptı.

Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcıları Süleyman Hurma ve Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu.

Ana gündem e-bilet

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TFF yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda ana gündem maddesinin e-bilet olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)