Kulüpler Birliği'nde Ali Koç gündemi: Bizi bırakma Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığını bırakmasının ardından kulüpler toplandı. Ali Koç'un görevine dönmesini isteyen 10 kulüp bulunuyor. Kararın yapılacağı toplantıda sonuç belirlenecek.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığını bırakma kararının ardından Türkiye'deki kulüpler harekete geçti.

Haber kaynağına göre, kulüplerin bu durum üzerine toplanma kararı aldığı bildirildi.

29 Mart Cuma günü gerçekleşecek toplantıda, Ali Koç'un istifasının ardından Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesini isteyen kulüplerin sayısının arttığı ifade edildi.

10 kulüp "Ali Koç bırakmasın" diyor

Ali Koç'un görevini bırakmasını istemeyen ve onun başkanlığının devamını talep eden toplam 10 kulübün olduğu belirtildi.

Yapılacak toplantıda, Kulüpler Birliği başkanlığı için alınacak son kararın belirleneceği öğrenildi. Bu gelişmeler, Türk futbolu ve kulüpler arası ilişkiler açısından önemli bir dönemece işaret ediyor.