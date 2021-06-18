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    Külüpler Birliği'nden TFF'ye boykot

    Külüpler Birliği'nden TFF'ye boykot

    Yabancı kuralına itirazalara rağmen TFF 8+6 yabancı kuralının uygulanacağını açıkladı. Bu kararın ardından Kulüpler Birliği, 1 haftalığına maçlara çıkmama boykotuna hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 13:54
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    TFF, Kulüpler Birliği'nin itirazına rağmen yeni sezon için aldığı yabancı oyuncu kararından geri adım atmadı.

    Kulüpler, yeni sezonda 14 yabancıyı tescil ettirebilecek ancak bu isimlerden 8'i aynı anda sahada olabilecek.

    Bu sayı sonraki iki sezonda daha da azalacak. Karar sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Kulüpler Birliği, TFF'yi protesto etmeye hazırlanıyor.,

    Külüpler Birliği nden TFF ye boykot #1

    KULÜPLER BİRLİĞİ BOYKOT HAZIRLIĞINDA

    Bazı üyeler yapılacak ilk toplantıda 'ilk hafta maçlara çıkmayalım' önerisini gündeme getirecek.

    Akşam'ın haberine göre, kulüplerin alacağı kararlar toplantı sonrası açıklanacak.

    Külüpler Birliği nden TFF ye boykot #2

    "TFF BİZİM PATRONUMUZ DEĞİL"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında TFF'nin aldığı kararlarla ilgili, "TFF kimin çıkarları için çalıştığını anlamalı. Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı. İsteklerimizi gözardı etmemeliler. Bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu sektörü yönettiğini anlamalı" ifadelerini kullanmıştı.

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