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    Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi açıklaması

    Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi konusunda Kulüpler Birliği Vakfı içinde fikir ayrılığı olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 20:24
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    Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi açıklaması


    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ﻿﻿vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

    Ağaoğlu, Süper Lig'in yayın ihalesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın fikir ayrılığı yaşamadığını söyledi.

    Yayın ihalesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın 28 Mart'ta toplantı yapacağını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Yayın ihalesinde TRT'nin de çekilmesinde sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına iştirak edecekleri için o toplantıda bulunamayacaklar.

    Kulüpler Birliği nden yayın ihalesi açıklaması #1

    “FİKİR AYRILIKLARINA TANIK OLMADIM”

    O toplantıda izleyeceğimiz yolla alakalı kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Yayın ihalesi konusunda Kulüpler Birliği Vakfı içinde fikir ayrılıklarına tanık olmadım. Bu, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir ifade. Bütün kulüplerin tek ortak noktası, bu ihaleden mümkün olduğu kadar fazla gelir elde etmek. Başından beri kulüpler ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak net tavrımız bu." ifadelerini kullandı.

    TFF'nin, yayın ihalesinde kulüplerin en yüksek geliri sağlaması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydeden Ağaoğlu, "TRT'ye ihalenin bir paketi verilmişti. TRT çekildikten sonra önümüze farklı bir fotoğraf geldi. TFF de kulüplerin onayını aldıktan sonra bir karar verecek." diye konuştu.


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