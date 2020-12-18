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    Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa protesto kararı

    Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle bu hafta oynanacak maçların başında oyuncuların 60 saniye mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 14:59
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    Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa protesto kararı

    Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig takımlarının bu hafta yayıncı kuruluşu protesto edeceğini açıkladı.

    PROTESTO EDİLECEK

    Yapılan açıklamada "Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı! "Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır." denildi.

    Kulüpler Birliği nden yayıncı kuruluşa protesto kararı #1

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