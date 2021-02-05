Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasının ardından yapılan seçime göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını belirleyecek seçim adına toplanmıştı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasının ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda tek aday olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

BAŞKANLIK YENİDEN İSTANBUL'DA

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin tarihindeki 11. başkan oldu.

5 Kasım 2019'da seçilen Mehmet Sepil'den önce de yine o dönemde Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın da başkanlık görevini yürütmüştü.

Fikret Orman öncesinde de Dursun Özbek ve Göksel Gümüşdağ'ın yürüttüğü başkanlık görevi, 2 yıllık Mehmet Sepil döneminin ardından yine bir İstanbul takımının başkanı tarafından yürütülecek.

"BAŞKA KURUMLARDA BAŞKANLIK YAPARAK BEŞİKTAŞ'I YÖNETEMEYİZ" DEMİŞTİ

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Başkanlığı seçiminden 5 gün önce Kulüpler Birliği Başkanlığı hakkında da açıklamalar yapmıştı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin, 15 Ekim 2019'da beIN Sports'a yaptığı açıklamalar;

''Ben Beşiktaşlılara pembe yalanlar söylemeyeceğim. Beşiktaş'ın doğruları neyse onu yapacağız. Taraftarları kandırmayacağım. Kollektif bir yapı kurmamız lazım. Ben bazı kararlarda gelip genel kurula sormayı düşünüyorum. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Sadece Beşiktaş'a hizmet etmek için geliyorum. Kulüpler Birliği gibi başka kurumlarda başkanlık yaparak Beşiktaş'ı yönetemeyiz. Kendi şirketlerimi de aileme bırakacağım. Beşiktaş'ın parasını carcur etmem. Beşiktaş'ın harcanacak her kuruşunda titiz ve hassas olacağım."