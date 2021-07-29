Kulüpler ve futbolculardan fidan kampanyası

Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen yangınlar sebebiyle Süper Lig ekipleri ve futbolcular fidan kampanyası başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınının ardından ülkemizin birçok şehrinde yangınlar meydana gelmeye başladı.

Yaşanan bu durum karşısında Süper Lig kulüpleri ve futbolcular sessiz kalmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ardından Göztepe kulübü, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden." açıklamasıyla fidan kampanyasına destek verdi.

"HER GOL İÇİN 27 FİDAN"

Göztepe'nin ardından Gaziantep FK da kampanyaya katılarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 27 fidan da bizden." açıklamasında bulundu.

Kulüplerin açıklamalarının ardından futbolcular da fidan kampanyasına destek oldu.

İşte destek mesajları;