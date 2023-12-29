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Kulüplerden Atatürk paylaşımları

Kulüplerden Atatürk paylaşımları Galatasaray ile Fenerbahçe maçına saatler kala Suudi yetkilileri, maça Atatürk tişörtleri ve pankartlarının alınmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulüplerden Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları geldi.