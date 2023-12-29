Kulüplerden Atatürk paylaşımları

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Süper Lig ekipleri, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası flaş paylaşımlar yaptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe maçına saatler kala Suudi yetkilileri, maça Atatürk tişörtleri ve pankartlarının alınmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Beşiktaş sosyal medya hesabından, "Atam izindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve İstanbulspor da bu olay sonrası "Yurtta sulh, cihanda sulh" paylaşımında bulundu.
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