Kulüplerden TFF'ye rest: Ya istifa, ya ibrasızlık Kulüpler Birliği'nde yer alan kulüplerin %50'sinden fazlası, 'Erken Seçim' kararı alınmaz ve seçim 18 Temmuz'da yapılırsa; TFF Başkanı ve yönetim kurulunu ibra etmeme kararı aldı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da seçim yapacaklarını duyursa da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği 11 kulüp, seçimin daha erken yapılmasını istiyor.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

"İbra etmeyiz"

Kulüpler Birliği'nde bulunan kulüplerin yarısından fazlası, eğer 'Erken Seçim' kararı alınmaz ve seçim 18 Temmuz'da gerçekleşirse, TFF Başkanı ve yönetim kurulunu ibra etmeme kararı almış durumda.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı birlikte hareket ediyor. Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun ve Pendik de seçimlerin erkene alınmasından yana...

Galatasaray ve Trabzonspor seçim tarihini beğendi

Öte yandan Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Rize, Gaziantep, Kayseri ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermeyi tercih etmiyor.

Bu dokuz kulüp "Zaten seçim kararı alındı" diyerek 11 takımın aksine bir düşüncede.