Kulüplerden TFF'ye seçim baskısı Süper Lig'de TFF yönetiminden memnun olmayan kulüplerin tamamı, TFF'nin mali genel kuruldan önce seçime gitmesini istiyor.

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Süper Lig'de yaşanan olaylar sonrası eleştiri oklarını üzerine çeken TFF yönetimi için kulüplerden hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini istiyor.

TFF temmuzu istiyor

TFF'nin niyetinin ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, ardından seçimli genel kurula gitmek olduğu kaydedildi.

"Bu tarih çok geç"

Kulüpler Birliği'nin de bu tarihi çok geç olarak gördüğü ve dört büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.

1. Lig'den takımlar da istemiyor

Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulüp TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiğini bildirdi.