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    Kulüplerin harcama limitleri belli oldu

    Kulüplerin harcama limitleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:08
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    TFF Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi için 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

    TFF'ye bağlı Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

    EN YÜKSEK LİMİT FENERBAHÇE'YE

    Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

    Fenerbahçe:

    %25 sapmalı dahili tutar: 667 milyon TL

    Galatasaray:

    %25 sapmalı dahili tutar: 662 milyon TL

    Beşiktaş:

    %25 sapmalı dahili tutar: 552 milyon TL

    Trabzonspor:

    %25 sapmalı dahili tutar: 387 milyon TL

    Kulüplerin harcama limitleri belli oldu #1


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