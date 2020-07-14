Kulüplerin yabancı kuralı istekleri

18 kulübün temsilcileri, Kulüpler Birliği toplantısında uygulanmasını istedikleri yabancı sınırlamasını dile getirdi. 7 kulüp, kuralın aynı şekilde devam etmesini talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararı, tartışılmaya devam ediliyor.

Pazar günü bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, birçok kulübün 11 yabancı oynatmak için talepte bulunduğunu ancak bu öneriyi reddettiğini söylemişti.

"SAHAYA 11 YABANCIYLA ÇIKILMAZ"

Özdemir, "Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil." demişti.

18 kulübün temsilcileri ise, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında sınır konusundaki taleplerini açıkça dile getirdi. 7 ekip, kuralın aynı şekilde devam etmesini istiyor.

İşte 18 kulübün yabancı kuralı önerisi:

Galatasaray: Aynı kural devam etsin

Kayserispor: Aynı kural devam etsin

Başakşehir: Aynı kural devam etsin

Alanyaspor: Aynı kural devam etsin

Sivasspor: 6 yabancı sahada olsun

Ankaragücü: 12 yabancı - 8'i sahada

Beşiktaş: 12 yabancı - 11'i sahada

Malatyaspor: 12 yabancı - 10'u sahada

Gaziantep: 14 yabancı - 9'u sahada

Göztepe: 12 yabancı - 10'u sahada

Kasımpaşa: Aynı kural devam etsin

Fenerbahçe: 14 yabancı - 8'i sahada

Antalyaspor: Aynı kural devam etsin

Konyaspor: 12 yabancı - 10'u sahada

Trabzonspor: Aynı kural devam etsin