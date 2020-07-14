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    Kulüplerin yabancı kuralı istekleri

    Kulüplerin yabancı kuralı istekleri

    18 kulübün temsilcileri, Kulüpler Birliği toplantısında uygulanmasını istedikleri yabancı sınırlamasını dile getirdi. 7 kulüp, kuralın aynı şekilde devam etmesini talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 09:26
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    Kulüplerin yabancı kuralı istekleri

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararı, tartışılmaya devam ediliyor.

    Pazar günü bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, birçok kulübün 11 yabancı oynatmak için talepte bulunduğunu ancak bu öneriyi reddettiğini söylemişti.

    Kulüplerin yabancı kuralı istekleri #1

    "SAHAYA 11 YABANCIYLA ÇIKILMAZ"

    Özdemir, "Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil." demişti.

    18 kulübün temsilcileri ise, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında sınır konusundaki taleplerini açıkça dile getirdi. 7 ekip, kuralın aynı şekilde devam etmesini istiyor.

    İşte 18 kulübün yabancı kuralı önerisi:

    Galatasaray: Aynı kural devam etsin
    Kayserispor: Aynı kural devam etsin
    Başakşehir: Aynı kural devam etsin
    Alanyaspor: Aynı kural devam etsin
    Sivasspor: 6 yabancı sahada olsun
    Ankaragücü: 12 yabancı - 8'i sahada
    Beşiktaş: 12 yabancı - 11'i sahada
    Malatyaspor: 12 yabancı - 10'u sahada
    Gaziantep: 14 yabancı - 9'u sahada
    Göztepe: 12 yabancı - 10'u sahada
    Kasımpaşa: Aynı kural devam etsin
    Fenerbahçe: 14 yabancı - 8'i sahada
    Antalyaspor: Aynı kural devam etsin
    Konyaspor: 12 yabancı - 10'u sahada
    Trabzonspor: Aynı kural devam etsin

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