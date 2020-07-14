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Kulüplerin yabancı kuralı istekleri
- Haber Merkezi
- 14.07.2020 - 09:26
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararı, tartışılmaya devam ediliyor.
Pazar günü bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, birçok kulübün 11 yabancı oynatmak için talepte bulunduğunu ancak bu öneriyi reddettiğini söylemişti.
"SAHAYA 11 YABANCIYLA ÇIKILMAZ"
Özdemir, "Bütün kulüplere bu konudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna ‘Evet’ der miyim. Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygulamamız mümkün değil." demişti.
18 kulübün temsilcileri ise, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında sınır konusundaki taleplerini açıkça dile getirdi. 7 ekip, kuralın aynı şekilde devam etmesini istiyor.
İşte 18 kulübün yabancı kuralı önerisi:
Galatasaray: Aynı kural devam etsin
Kayserispor: Aynı kural devam etsin
Başakşehir: Aynı kural devam etsin
Alanyaspor: Aynı kural devam etsin
Sivasspor: 6 yabancı sahada olsun
Ankaragücü: 12 yabancı - 8'i sahada
Beşiktaş: 12 yabancı - 11'i sahada
Malatyaspor: 12 yabancı - 10'u sahada
Gaziantep: 14 yabancı - 9'u sahada
Göztepe: 12 yabancı - 10'u sahada
Kasımpaşa: Aynı kural devam etsin
Fenerbahçe: 14 yabancı - 8'i sahada
Antalyaspor: Aynı kural devam etsin
Konyaspor: 12 yabancı - 10'u sahada
Trabzonspor: Aynı kural devam etsin