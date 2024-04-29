Küme düşen Bursaspor, güvenlik önlemleriyle Diyarbakır'da

DHA
2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, matematiksel olarak 3. Lig'e düşmüş durumda.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, akşam saatlerinde Diyarbakır'a ulaştı.
Bursaspor kafilesi için yoğun güvenlik önlemleri
Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla konaklayacakları otele doğru ilerledi.
Yol boyunca polis ekiplerinin Bursaspor'un geçiş güzergahında bulunduğu gözlemlendi.
Bursaspor'un konaklayacağı otelin çevresine zırhlı araçlar yerleştirilirken, polis ekipleri de yaya olarak devriye görevini sürdürecek.
Yarın saat 13.00'te, Bursaspor Diyarbekirspor ile Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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