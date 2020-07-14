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Küme düşme hattında son durum
- Haber Merkezi
- 14.07.2020 - 08:57
Süper Lig'in 32. haftası, dün oynanan maçların ardından tamamlandı.
En az şampiyonluk yarışı kadar çekişmeli geçen kümede kalma savaşında tam 7 takım birbirleriyle yarışıyor.
Gençlerbirliği, Denizlispor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ç.Rizespor, Kayserispor ve Ankaragücü takımları, son iki haftada alacakları sonuçlarla kendi kaderlerini belirleyecek.
PUAN DURUMU
Son iki haftanın programı:
33. HAFTANIN PROGRAMI
Galatasaray-Göztepe
Trabzonspor-Konyaspor
Başakşehir-Kayserispor
Alanyaspor-Denizlispor
Ç.Rizespor-Yeni Malatyaspor
Ankaragücü-Antalyaspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gaziantep-Kasımpaşa
Sivasspor-Gençlerbirliği
34. HAFTANIN PROGRAMI
Göztepe-Sivasspor
Kasımpaşa-Başakşehir
Konyaspor-Alanyaspor
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
Antalyaspor-Galatasaray
Gençlerbirliği-Beşiktaş
Denizlispor-Ankaragücü
Kayserispor-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Gaziantep