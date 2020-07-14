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Küme düşme hattında son durum

Küme düşme hattında son durum

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesiyor. Puanları birbirine yakın olan birçok takımın düşme tehlikesi bulunuyor.