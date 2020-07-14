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    Küme düşme hattında son durum

    Küme düşme hattında son durum

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de nefesleri kesiyor. Puanları birbirine yakın olan birçok takımın düşme tehlikesi bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 08:57
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    Küme düşme hattında son durum

    Süper Lig'in 32. haftası, dün oynanan maçların ardından tamamlandı.

    En az şampiyonluk yarışı kadar çekişmeli geçen kümede kalma savaşında tam 7 takım birbirleriyle yarışıyor.

    Gençlerbirliği, Denizlispor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ç.Rizespor, Kayserispor ve Ankaragücü takımları, son iki haftada alacakları sonuçlarla kendi kaderlerini belirleyecek.

    PUAN DURUMU

    Küme düşme hattında son durum #1

    Son iki haftanın programı:

    33. HAFTANIN PROGRAMI

    Galatasaray-Göztepe
    Trabzonspor-Konyaspor
    Başakşehir-Kayserispor
    Alanyaspor-Denizlispor
    Ç.Rizespor-Yeni Malatyaspor
    Ankaragücü-Antalyaspor
    Beşiktaş-Fenerbahçe
    Gaziantep-Kasımpaşa
    Sivasspor-Gençlerbirliği

    34. HAFTANIN PROGRAMI

    Göztepe-Sivasspor
    Kasımpaşa-Başakşehir
    Konyaspor-Alanyaspor
    Fenerbahçe-Ç.Rizespor
    Antalyaspor-Galatasaray
    Gençlerbirliği-Beşiktaş
    Denizlispor-Ankaragücü
    Kayserispor-Trabzonspor
    Yeni Malatyaspor-Gaziantep

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