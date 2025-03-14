Kupada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı
Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler, çeyrek final kura çekimine çevrilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.

KUPADAKİ DERBİ 2 NİSAN'DA

Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı, 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.

Öte yandan çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı;

1 Nisan 2025 Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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Can Badak
Editor