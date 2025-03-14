Kupada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler, çeyrek final kura çekimine çevrilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.
KUPADAKİ DERBİ 2 NİSAN'DA
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı, 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
Öte yandan çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.
MAÇ PROGRAMI
İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı;
1 Nisan 2025 Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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