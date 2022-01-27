Kupaya giden 'dikenli' yol! Süper Lig'de 24. haftanın fikstürü belli oldu mu?

Kupaya giden 'dikenli' yol! Süper Lig'de 24. haftanın fikstürü belli oldu mu?

Süper Lig'de kupaya ulaşmak isteyen takımların kıran kırana mücadelesi devam ederken, maçlara 1 hafta ara verildi. Peki, "Süper Lig'de 24. haftanın fikstürü belli oldu mu?"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluktan uzaklaştığı bir dönemin yaşandığı Süper Lig'de lider, Trabzonspor oldu.

Oynadığı maçları bir bir kazanan ve liderliği bırakmayan Trabzonspor, ligin bitmesine az bir süre kala kupaya yaklaştı.

Trabzonspor'un şampiyonluk için verdiği mücadele devam ederken, Galatasaray küme düşme hattına geldi.

15. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim'in gönderilmesine rağmen bir çıkış yakalayamadı.

Süper Lig'in son haftalarında ise Anadolu takımları atağa geçti ve büyük farklarla maç kazanmaya başladı.

Bu gelişmelerle doludizgin devam eden lige kısacık bir mola verilirken, 24. haftanın programı merak konusu oldu.

Peki, Süper Lig'de 24. haftanın fikstürü belli oldu mu? İşte 24. haftanın maç programı...

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26’ıncı haftalarında oynanacak maçların programı duyuruldu. Buna göre 24. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Başakşehir 5 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

25. haftada ise lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi 2. sırada bulunan Konyaspor karşılaşacak.

04 / 02 Konyaspor-Giresunspor 20:00

04 / 02 Kayserispor-Hatayspor 20:00

05 / 02 Gaziantep FK-Sivasspor 13:30

05 / 02 Trabzonspor-Kasımpaşa 16:00

05 / 02 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor 16:00

05 / 02 Fenerbahçe-Başakşehir FK 19:00

06 / 02 Alanyaspor-Galatasaray 16:00

06 / 02 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor 16:00

06 / 02 Beşiktaş-Antalyaspor 19:00

06 / 02 Göztepe-Altay 19:00

23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI