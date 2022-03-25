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Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti
Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 01:02
- Güncelleme : 25.03.2022 - 01:07
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.
İTALYA'YI ELEDİLER
Kuzey Makedonya, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Maçta favori olan son avrupa şampiyonu İtalya, 90+2'de gelen Aleksandar Trajkovski'nin golüyle şoka uğradı.
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almayacak.
FİNALDE PORTEKİZ'LE KARŞILAŞACAKLAR
Gök Maviler’i devirerek adeta tarih yazan Makedonya, 29 Mart'ta finalde Portekiz ile karşılaşacak.