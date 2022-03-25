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    Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti

    Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı mağlup etti

    Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 01:02
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 01:07
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    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

    İTALYA'YI ELEDİLER

    Kuzey Makedonya, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Maçta favori olan son avrupa şampiyonu İtalya, 90+2'de gelen Aleksandar Trajkovski'nin golüyle şoka uğradı.

    Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almayacak.

    Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya yı mağlup etti #1

    FİNALDE PORTEKİZ'LE KARŞILAŞACAKLAR

    Gök Maviler’i devirerek adeta tarih yazan Makedonya, 29 Mart'ta finalde Portekiz ile karşılaşacak.

    Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya yı mağlup etti #2

    Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya yı mağlup etti #3

    Kuzey Makedonya, deplasmanda İtalya yı mağlup etti #4

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