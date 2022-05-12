Kuzusu maça alınmayan taraftar stadı terk etti

Sivasspor, dün akşam Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u eledi (toplamda 3-2) ve finale kalan diğer ekip olmayı başardı. Diğer yandan maça kuzusu ile gelen taraftar sahaya alınmadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının sona ererken Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk heyecanı devam ediyor.

İlk finalist Trabzonspor'u 4-2 (toplamda 4-3) ile geçen Kayserispor olmuştu.

Dün akşam Sivasspor, Alanyaspor'u 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladı. Mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlanırken ilk maçı 2-1'le geçen Sivasspor, diğer finalist oldu.

Yarı final heyecanının yanı sıra maçta bir taraftarın sahaya alınmayışı dikkat çekti.

Kuzu ile stada giremeyince sahayı terk etti

Sivas’ta oynanan Erkekler Voleybol Final maçına Kartopu isimli kuzusuyla giden Faruk Işık, bu kez de Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynan Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek istedi. Kuzusunu yanından ayırmayan Işık, maç saati geldiğinde kuzusuyla birlikte maç izlemek için stadın yolunu tuttu. Ancak Işık’a güvelik görevlileri, kuzusuyla birlikte tribünlere alınamayacağını söyledi. Kuzusuyla birlikte maç heyecanını yaşamak isteyen Işık, büyük üzüntü yaşayarak stadı terk etti.





"İzin çıkarsa final maçına kuzu ile gideceğim"

Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynana bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şu an Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul’da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim.” dedi.



