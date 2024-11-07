Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'na davet edilmedi

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Fransa Milli Takımı'nda sürpriz karar...

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappé'nin kadroda yer almayacağı haberi geldi.

Teknik direktör Didier Deschamps, Mbappé ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını belirtti.

Bu, Mbappé'nin milli takıma ikinci kez üst üste çağrılmadığı anlamına geliyor. Deschamps, "Kylian ile konuştum ve bu kararı verdim. Kendisi milli takıma gelmek istedi, ancak bu kararın alınması gerekti." dedi.

DESCHAMPS'IN KARARI ŞAŞIRTTI

Bu durum Mbappé'nin son dönemdeki performansı, sakatlık durumu veya diğer faktörlerle ilgili olabilir, ancak Deschamps, bu kararın sportif olmayan nedenlerle alınmadığını açıkladı.

Real Madrid kariyerine iyi başlamayan Kylian Mbappe, bu sezon 15 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergilese de beklentilerin altında kaldı.