Kylian Mbappe, Lionel Messi'yi karşıladı

Ronaldo'ya olan hayranlığıyla bilinen Kylian Mbappe, 2 günlük suskunluğunu bugün bozarak Lionel Messi'ye hoş geldin mesajı paylaştı.

Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından Kylian Mbappe'nin, sosyal medyada hiçbir tanıtım gönderisini beğenmemesi dikkat çekmişti.

Ronaldo'ya olan hayranlığıyla tanınan Mbappe'nin bu tavrı Fransız ve İspanyol basınında da gündem olurken, yıldız futbolcunun Real Madrid'e transfer olacağı söyleniyordu.

"PARİS'E HOŞ GELDİN"

Ancak Lionel Messi, takım arkadaşlarıyla tanışmak için tesislere geldiğinde onu karşılayan ilk isim Kylian Mbappe oldu.

Yıldız oyuncu, sosyal medyasında da "Paris'e hoş geldin Leo" yazarak birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.