Kylian Mbappe: Umarım yeniden aşık olurum

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Real Madrid'de eleştirilerin odağında olan Kylian Mbappe, bu kez futbolla gündemde değil.

Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, son zamanlarda yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Mbappe, "Bir kadın vardı, aşık olduğum. Artık değilim. Umarım yeniden olurum." ifadesiyle kişisel hayatında yaşadığı bir değişikliği gözler önüne serdi.

TRANS MODELLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

Mbappe'nin aşk hayatı, geçmişte de medyanın ilgi odağı olmuştu. Özellikle trans model Ines Rau ile olan ilişkisi, 2022 yılında geniş yankı uyandırmıştı.

ANCELOTTI SAHİP ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Mbappe'nin şu anda en iyi seviyesinde olmadığını ifade eden Carlo Ancelotti, "Kylian henüz en iyi performansını sergilemiyor, ancak adaptasyon için ona zaman tanımalıyız." şeklinde konuşmuştu.

21 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Real Madrid formasıyla 21 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.