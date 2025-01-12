Lale Orta'dan Erden Timur'a cevap! Belgesi varsa neden yayınlamadı?

2022-2023 futbol sezonunda Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığını yapan ve ilk kadın başkan olarak tarihe geçen Lale Orta, çarpıcı açıklamalara imza attı.

MHK eski başkanı Orta, Galatasaray'ın eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un TV100'deki yayınındaki sözlerine yanıt verdi.

"MADEM BELGESİ VARDI, NEDEN SUNAMADI"

Mesajını Ersin Düzen aracılığıyla yine TV100 ekranlarında ileten Orta, şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç'a ne görüntü gönderdim, ne de seyrettirdim. Bunların hepsi yalan. Hiçbir kulübe herhangi bir görüntü göndermedim. Ben istifa etmedim. Sürem doldu, seçim oldu, başkası atandı. Donk olayında da, başka pozisyonlarda da pozisyonların her açıdan gösterilerek kamuoyunun aydınlatılması gerektiği görüşümü yayıncı kuruluşla paylaştım. Kimseye baskı yapmadım. Erden Timur, Etik Kurulu'ndan kınama cezası aldı. Kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak itiraz etti. Tahkim kararı onadı. Madem elinde kanıt vardı. Neden hem Tahkim'e hem Etik Kurulu'na sunamadı. Ne hakemliğim ne Merkez Hakem Kurulu başkanlığım sırasında sayfamda tek bir leke bile yok. Herkesin etik davranış içinde olması beklentimdir.