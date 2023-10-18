Lale Orta'dan Erden Timur'a: Hakkımı helal etmiyorum Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un "VAR kayıtlarını cep telefonundan Ali Koç'a gönderdi" iddialarının üzerine Eski MHK Başkanı Lale Orta'dan cevap geldi. Orta, Erden Timur'un yalan söylediğini öne sürdü.

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Lale Orta'ya olan tepki dinmek bilmiyor.

Eski MHK Başkanı Lale Orta'nın görevden alınmasında büyük payı olan sarı-kırmızılılar, Orta'nın Fenerbahçe lehine çalıştığını iddia ediyor.

Bu söylemlerin sonuncusu da Galatasaray İkinci Başkanı Erden Timur'dan geldi.

Timur, A Spor'da katıldığı yayında, Lale Orta'nın VAR kayıtlarını Ali Koç'a illegal şekilde ilettiğini öne sürmüştü.

"Hakkımı helal etmiyorum"

İddiaların ardından yeniden gündeme gelen Lale Orta ise Sansürsüz Futbol'a açıklamada bulunarak, "Erden Timur yalan söylüyor. Hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakalım bu tartışmaya Fenerbahçe tarafı da dahil olacak mı...