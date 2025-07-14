Lamine Yamal, doğum günü partisinde cüceleri çalıştırdı: İşlem başlatılacak!

Barcelona'nın dünyaca ünlü genç yıldızı Lamine Yamal, geçtiğimiz gün 18. yaşına girdi.

Yamal, doğum günü nedeniyle bir de parti verdi.

Ancak partide, kamuoyuna şaşkına çeviren bir gelişme yansıdı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE CÜCE BİREYLERİ ÇALIŞTIRDI

Yamal'ın doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan gelişme sonrası İspanya İskelet Displazileri Derneği harekete geçti.

Lamine Yamal hakkında, İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

HAREKETE GEÇİLDİ: SORUŞTURMA GELİYOR

Dernek resmi açıklamasında, "Dernek, Yamal kutlamalarına cücelik hastalığı olan kişilerin eğlence amaçlı katılmasını kınıyor ve yasal ve kamusal işlem başlatacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yamal'ın doğum günü partisinin yapıldığı bölgeye giden bazı tv kanalları, organizasyonda çalıştırılan cüce bireyleri görüntüledi.

O anlar kameraya böyle yansıdı...