Lamine Yamal'ı sollayan çocuk: Keny Arroyo

Haber Merkezi

Beşiktaş, sürpriz yapıp, Independiente'den 14 Şubat 2006 doğumlu Keny Arroyo'yu transfer etti. Türk futbol kamuoyu tanımıyor ama dünyadaki önemli kulüplerin scout ekiplerince yakından takip edilen bir isim.

Beşiktaş'a da scout ekibi sorumlusu olarak görev yapan ve danışmanlık veren John Vik önerdi.

ADALI ISRARLI TAVIR GÖSTERDİ

Borussia Dortmund, Porto ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu 18 yaşındaki oyuncu Premier Lig'den de birçok takımın radarındaydı.

Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Independiente ile sıkı bir pazarlığa girdi.

Ekvador kulübü Beşiktaş'ı zorlasalar da Başkan Serdal Adalı'nın ısrarlı tavrı karşısında duramadı.

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Barcelona'nın süper yeteneği Lamine Yamal'ı bile istatistiklerde geride bırakan Arroyo, 128 dikine pas ve yüzde 61 dribbling oranıyla şu an kendi yaşıt futbolcuları arasında zirvede bulunuyor.

Premier Lig'in scout ekipleri tarafından da en potansiyelli yaratıcı kanat oyuncuları arasında gösterilen bir isim.