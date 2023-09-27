Lamkel Ze'den Volkan Demirel'e övgü: O Türk futbolunun Zidane'ı Hatayspor'un yeni transferi Lamkel Ze, teknik direktör Volkan Demirel hakkında "Hocamız Volkan Demirel, bütün operasyonun başında. Onun için 'Türk futbolunun Zidane'ı' diyebilirim. Burada çok başarılı işler yapıyor" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayan ve namağlup ünvanını sürdüren Hatayspor'da sezon başında Belçika ekibi KV Kortrijk'ten transfer edilen Lamkel Ze, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, Fransız basınına Türk futbolu ve Hatayspor hakkında röportaj verdi.

"Burada çok mutluyum"

Lamkel Ze, sözlerine şu şekilde başladı:

Burada çok mutluyum. Yeni bir takımdayım ve iyi işler yapıyoruz. Trabzonspor maçına çok kötü başladık ama büyük bir zafer elde ettik. O maçta gol atmak beni çok mutlu etti.

"Henüz Hatay'a gitme şansım olmadı"

Kamerunlu futbolcu, henüz Hatay'a gitmediğini söyledi.

Buraya ilk geldiğimde Hatay'a yerleşeceğimizi düşündüm ama İstanbul'da kalıyoruz. Hatay şehri yıkılmış durumda ve orada maçlarımızı oynayamayız. İç saha maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz. Henüz Hatay'a gitme şansım olmadı.

"Onun için 'Türk futbolunun Zidane'ı' diyebilirim"

Teknik direktör Volkan Demirel'e övgülerde bulunan Lamkel Ze, şunları dedi:

Burada yeni bir projeye başladık. Hocamız Volkan Demirel, bütün operasyonun başında. Onun için 'Türk futbolunun Zidane'ı' diyebilirim. Burada çok başarılı işler yapıyor. Henüz birbirimizi çok iyi tanımıyoruz ama sahadaki herkes kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Büyük kulüpler ile aynı bütçelere sahip değiliz ama hocamız bize onlarla yarışabileceğimizi söylüyor. O çok tutkulu bir hoca.

"Burada çok rahat hissediyorum"

Golcü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Volkan Demirel benimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Teknik direktörün sizi istediğini hissetmeniz çok önemli. Burada çok rahat hissediyorum. Depremden etkilenmiş insanları mutlu edebilmek benim elimde. Türkiye Futbol Federasyonu bize bir idman tesisi ayarladı. Şimdilik burada kalıyoruz ama yıl sonuna doğru şehir değiştirebiliriz. Bir yerleşememek tabii ki zor ancak hocamız, Hatay'a yerleştiğimizde hayatlarımızın daha kolay olacağını söylüyor. Şikayet edebilecek durumda değiliz, hassas bir konu.

"Türkiye'de şu ana kadar gittiğim her şehir beni büyüledi"

Türkiye'nin kendisini büyülediğinden bahseden Lamkel Ze, açıklamalarını şöyle noktaladı: