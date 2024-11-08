Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, kulübün geçen yıldan bu yana süren transfer yasağının takıma güç verdiğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın golcü oyuncusu Dimata, ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçlara tek tek baktıklarını dile getirdi.

"GALATASARAY İLE KEYİFLİ VE ZORLU BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Sahada en iyi performanslarını göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Dimata, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray karşısında kendi performansımızı ortaya çıkartacağız. Böyle bir karşılaşmadan zevk alarak oynayacağız. Galatasaray ile keyifli ve zorlu bir maç oynayacağız.

"HER ZAMAN HAZIR OLMAK İSTİYORUM"

Kendisini sürekli geliştirmeye ve performansını yükseltmeye çalıştığını anlatan Dimata, şöyle konuştu:

Takımın bana ihtiyaç duyması halinde her zaman hazır olmak istiyorum. Zihnimle ve fiziğimle her zaman hazır olmak istiyorum. Çok iyi birliktelik yakaladık takım olarak. Geçen yıldan kalma transfer yasağımız var. Herkes bunun negatif olduğunu düşünse de bu bize güç verdi. Tam bir aile ortamı oluştu. Güzel bir birliktelik sağladık taraftarlarımızla. Galatasaray karşısında da çok iyi maç çıkartacağımızı düşünüyorum.