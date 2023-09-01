Landry Dimata, Samsunspor’da Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Espanyol takımından forvet oyuncusu Landry Dimata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Samsunspor, bu sezon 12. transferini Kongo asıllı Belçikalı forvet Nany Landry Dimata’yı transfer ederek yaptı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Bu sezon transfer edilen 9. yabancı oyuncu olan Dimata için resmi sayfadan yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz en son RCD Espanyol takımında oynayan 26 yaşındaki Landry Dimata ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle” ifadeleri kullanıldı.

Dimata'nın kariyeri

Kariyerine Belçika’nın Standard Liege takımında başlayan 26 yaş ve 1,85 boyundaki forvet oyuncusu Dimata daha sonra sırasıyla Oostende, Wolfsburg, Anderlecht, Nec Nijmegen ve Espanyol takımlarında forma giymişti.

Forma giydiği 167 maçta 43 kez fileleri sarsan Dimata, 2020 yılında Belçika Milli Takımı’nın kadrosuna çağrılmıştı.