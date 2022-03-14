Larin: Net penaltıydı, neden VAR yok

Larin: Net penaltıydı, neden VAR yok

Beşiktaşlı Cyle Larin, Galatasaray derbisinin son dakikalarında yapılan penaltının kendisine verilmediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Cyle Larin, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk." dedi.

"HAKEM NEDEN VAR'A GİTMEZ!"

Hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Kanadalı oyuncu, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı." dedi.





"ZOR BİR SEZON"

Beşiktaşlı futbolcu, "Futbol bir takım oyunu. Zor bir sezon geçiriyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Sezonu en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



