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    Larin'in geleceği PAOK maçına bağlı

    Yarın akşam 21.00'de PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Cyle Larin'in santrforda ilk 11 olarak görev yapması bekleniyor. Kanadalı futbolcunun geleceği bu maçtaki performansına göre şekillenecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 12:13
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    Larin'in geleceği PAOK maçına bağlı

    Beşiktaş'ın PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesi geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Zulte Waregem'de geçiren Cyle Larin için büyük önem taşıyor.

    SERGEN HOCA İLK 11'DE ŞANS VERECEK

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçta Kanadalı golcüye ilk 11'de şans tanıyacağı, Güven Yalçın ve Umut Nayir'i yedek soyunduracağı öğrenildi.

    Cyle Larin'in, ortaya koyacağı performans, siyah beyazlı takımdaki geleceğini önemli ölçüde şekillendirecek.

    Larin in geleceği PAOK maçına bağlı #1

    KASIMPAŞA KOİTA'YI BIRAKMADI

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bonservis bedeli almadan gönderen Kasımpaşa'dan Fode Koita'yı istediklerini belirten Çebi, şöyle konuştu: "Santrfor adaylarımız var. Koita için ilgililerle görüştüğümde Kasımpaşa'nın planlamasında yer aldığı ve kalması gerektiğini söylediler. Biz talip olduğumuzu ve karar değiştirmeleri halinde görüşeceğimizi ilettik."

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