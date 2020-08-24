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Larin'in geleceği PAOK maçına bağlı

Larin'in geleceği PAOK maçına bağlı

Yarın akşam 21.00'de PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Cyle Larin'in santrforda ilk 11 olarak görev yapması bekleniyor. Kanadalı futbolcunun geleceği bu maçtaki performansına göre şekillenecek.