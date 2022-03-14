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    Larin'in penaltı beklediği pozisyon

    Beşiktaş'ta son dakikalarda Larin'in penaltı beklediği pozisyon, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 22:25
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    Larin'in penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

    Mücadelede bir pozisyon tartışmalara neden oldu. Maçın son dakikalarında Nelsson ile Larin Galatasaray ceza sahasında ikili mücadeleye girdi.

    BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    Mücadele sonrasında Larin yerde kaldı. Beşiktaşlılar pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Atilla Karaoğlan devam dedi.

    Sosyal medyada Beşktaş taraftarı penaltı verilmediği için isyan etti.

    Larin in penaltı beklediği pozisyon #1

    Larin in penaltı beklediği pozisyon #2

    Larin in penaltı beklediği pozisyon #3


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