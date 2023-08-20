Larsen: Geçen sezonun şampiyonuyla oynamak kolay değil Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen, Galatasaray'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen, maç sonrası duygularını paylaştı.

"Geçen sezonun şampiyonuyla karşılaşmak kolay değil"

Stryger Larsen yaptığı açıklamada, "Sezona içeride iyi bir galibiyetle başladık ama bu maçı o maçla karşılaştırmak kolay değil. Geçen sezonun şampiyonuyla karşılaşıyorsunuz." dedi.

"Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı"

Ayrıca, "Biz buraya gelirsen rakibin işini zorlaştırmak ve kazanmak adına buraya geldik. Bizim de, rakibin de pozisyonları vardı. Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı ama biz galibiyet için elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.