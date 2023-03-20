Lazio ezeli rakibi Roma'yı tek golle geçti İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Ligde üst sıralara oynayan Lazio ve Roma, İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio'nun ev sahipliğinde Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 32. dakikasında Romalı Roger Ibanez rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda gol için yüklenen Lazio, 65. dakikada Mattia Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle müsabakada 1-0 öne geçti.

Roma son dakikalarda beraberlik golü için yüklense de skor değişmedi ve Lazio, ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

Son düdükle birlikte ortalık karıştı

Mücadele sonunda iki takım futbolcuları arasında çıkan tartışma nedeniyle Romalı Bryan Cristante, Lazio'da da Adam Marusic doğrudan kırmızı kart gördü.

Lazio bu derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.

Roma ise ligde bu sezon ilk kez üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrıldı, 47 puanla 5. sırada kaldı.

Sarı-kırmızılı takım ligin ilk yarısında da ev sahibi olduğu derbi mücadelesinde de rakibine 1-0 yenilmişti.