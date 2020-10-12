Lazio Sportif Direktörü Tare: Pandemi sayesinde Vedat'ı ucuza aldık

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tare, "Pandemi dönemi olmasaydı Vedat'ı bu rakama alamazdık" dedi.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Muriç'in yerini ise Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.

"PANDEMİ OLMASAYDI VEDAT'I ALAMAZDIK"

Öte yandan Kosovalı golcüyü renklerine bağlayan Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, bu transferden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Igli Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde koronavirüsün payı büyük." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Vedat Muriç, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asist yaparak takımına katkı sağladıktan sonra bonuslarla birlikte 20 milyon euroya Roma ekibinin yolunu tutmuştu.