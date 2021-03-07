Lazio taraftarlarından Vedat Muriç'e eleştiri

Serie A'da Juventus, 1-0 geriye düştüğü maçta Lazio'yu 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmadı. Maçı kaybeden Lazio cephesinde gündem Vedat Muriç oldu.

Allianz Stadyumu'nda Correa'nın golüyle öne geçen Lazio, Rabiot ve Morata'nın iki golüne engel olamayıp sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Merih Demiral'ın 90 dakika forma giydiği maçta Lazio aldığı mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını zora soktu.

Bu sonucun ardından sosyal medyada ve Lazio taraftar forumlarında Vedat Muriç'in takıma katkı sağlayamaması ise tepki çekti

"O KADAR ZENGİN MİYİZ?"

Teknik Direktör Simeone Inzaghi'yi de topa tutan taraftarlar, "Yaklaşık 20 milyon euro verdiğimiz adama sadece 8 dakika mı süre verdik? Bu kadar zengin miyiz gerçekten?" şeklinde ifadeler yer aldı. Bir diğer yorumda ise; "Muriç için o kadar para verdik. 3-1 gerideyken ve gol lazımken neden sadece son 8 dakikada oyuna aldık?" denildi.

"İTALYAN FUTBOLUNA ASLA ADAPTE OLAMAYACAK"

Öte yandan bazı taraftarlar ise, "Gabarron, Hoedt, Vavro, Jordan Lukaku, Durmisi, Musacchio gibi oyuncuları yollayıp yerlerine daha iyilerini almalıyız. Vedat Muriç için emin değilim. Belki Türkiye'ye geri satabiliriz. Şuna eminim ki Muriç İtalyan futboluna asla adapte olamayacak. Olsa bile defanslar için savunulması kolay bir forvet." şeklinde görüş bildirdi.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Muriç sadece 2 gol atabildi.