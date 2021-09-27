Leandro Kappel, Beşiktaşlıları kızdıracak

Cuma günü ligde Beşiktaş'a karşı yıldızlaşan Kappel'den, siyah-beyazlı taraftarları kızdıracak bir açıklama geldi.

Altay’ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş’a şans vermiyor.

Süper Lig’de Altay’ın Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçta bir gol, bir asistle oynayan Kappel, siyah beyazlıların mevcut kadrosuyla Hollanda deplasmanından puan çıkarabileceğini düşünmüyor.

NE SÖYLEDİ?

ESPN Hollanda’ya konuşan Kappel, Ajax-Beşiktaş karşılaşmasını şu sözlerle yorumladı:

“Ajax’ın kazanma şansı yüzde 100, Beşiktaş’ın ise yüzde 0. Kısa ve öz, Beşiktaş’a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak.

Cuma günü sahaya sürdükleri kadroyla Amsterdam deplasmanında iyi bir sonuç almaları mümkün değil. Ajax ilk golü bulduktan sonra farka gidebilir.

Ajax’ı desteklemekten çekinmiyorum. Ben Amsterdamlıyım. Ajax’ın kazanmasını ve mümkün olduğunca ileri gitmesini istiyorum.

Şampiyonlar Ligi maçlarında ve Türkiye’nin Hollanda ile oynadığı milli maçlarda takım arkadaşlarımla iddiaya giriyoruz. Kaybeden kahveyi ısmarlıyor.”





"GALİBİYETİ ANLATTI"

1998-2001 yılları arasında Ajax altyapısında oynayan Kappel, Altay’ın cuma günü aldığı galibiyete de değindi.

“Güzel bir maçtı. Rakibin ideal 11’inden eksikleri olduğunu biliyorduk. Üçüncü haftada bir süre liderlik koltuğunda oturmuştuk, şimdi yeniden Beşiktaş’ın üzerindeyiz.”

“Beşiktaş elbette Türkiye’nin en büyük takımlarından biri. Ama maç başladıktan sonra arada büyük bir fark olmadığını gördük. İkinci yarıda geriye düştük, ama pes etmedik.”





"BEŞİKTAŞ 70'TEN SONRA YORULUYOR"

“Beraberlik golünü 70. dakika civarı bulduk. Maçtan önce teknik direktörümüz, Beşiktaş’ın 70. dakikadan sonra yorulduğunu söylemişti. Avrupa’da da mücadele etmeleri bir yorgunluk yaratıyor.

Son dakikalarda verdiğim pası takım arkadaşım gole çevirdi. Sanki bir bomba patlamıştı. Her yer fotoğraf ve forma isteyen taraftarlarla doluydu. Sosyal medyada mesaj kutum dolup taştı.

Taraftarlar bana müthiş bir sevgi gösterisinde bulundu. ‘Kappel seni seviyoruz, teşekkürler’ yazan mesajlar gönderiyorlar. Böyle tebrik edilmek çok güzel.”