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    Leeds United Bielsa ile sözleşme uzattı

    İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesi uzatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 15:16
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    Leeds United Bielsa ile sözleşme uzattı

    Premier Lig ekiplerinden Leeds United, 65 yaşındaki teknik direktör Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIM ÇALIŞTIRDI

    Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi ekiplerde görev almıştı.

    Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını İngiltere Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı.

    Leeds United Bielsa ile sözleşme uzattı #1

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