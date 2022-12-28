Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City, Premier Lig 17. hafta maçında deplasmanda Leeds United ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

İngiltere Premier Lig'de heyecan 17. hafta maçları ile devam ediyor. Premier Lig'de bugün oynanacak olan Leeds United - Manchester City maçının detayları merak uyandırdı.

Futbolseverler Leeds United - Manchester City maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City Premier Lig'de 14 maçta topladığı 32 puan ile 3. sırada yer alırken Jesse Marsch'ın çalıştırdığı Leeds United ise 14 maçta topladığı 15 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Premier Lig'de üst sıraları ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçın detaylarını sizler için derledik. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..





Leeds United - Manchester City maçı ne zaman oynanacak?

Leeds United - Manchester City maçı bugün saat 23.00'de oynanacak. Elland Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.